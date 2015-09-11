更新版 1-台湾货币市场：资金宽松令短率徘徊低位，两年期定存单得标利率低于预期

* 期初资金宽松令短率徘徊低位 * 两年期定存单利率标低于预期 * 短票供不应求、利率持于低档 (更新拆款以及央行发行存单细节) 记者 詹静宜 路透台北9月11日 - 台湾银行间短率周五续处低位。银行间资金调度人士指出，尽管提存期初银行间青睐 负数操作，但资金去化管道有限及央行于银行间隔夜拆款冲销力道稍嫌不足，致整体银行累积超额准备持续攀 升、资金水位升高，短率料续徘徊低档，今日两年期定存单得标利率也低于预期。 他们表示，旬初市场资金较显宽裕，惟拆款需求不振，交投以到期续作为主，有大型公股行库及金融机构 预计下周四(17日)开始对票券商提供跨季拆款资金，两周跨季拆款利率暂估开在0.40%附近。 〞现在跟外银拆款都很阿莎力（很好说话），都是0.32%一口价。〞一位官股银行资调人士说。 另位大型金融机构资调人士亦称，上日排队等候央行代收隔夜拆款过剩资金的人龙是有减少，但央行并未 照单全收，季底前有意让市场资金稳中偏松，下周短率仍有望维持在既有低位水准。 台湾央行稍早宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率再跌至0.553%新低；并低于市 场预期的0.56-0.57%，亦较上月标售大跌6.6基点。此次高标为0.56%。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.321% 0.321% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.370% 0.280-0.370% --一周拆款利率区间 0.320-0.420% 0.320-0.420% --两周拆款利率区间 0.380-0.420% 0.320-0.400% **短票量能微增** 短票方面，票券商交易员表示，周五发票量例行性增温，但增幅有限难以满足银行间踊跃的买票需求，在 供不应求的情况下，短票利率依旧贴近低位，且越来越多家银行愿意承作六个月长天期短票， 成交利率仍在0 .50%，但成交比重并不高。 〞票太少，只够给到期续作，新承作的几乎没有。〞一位大型票券公司交易员说。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.47%，同上日；60天期、90天期短票则分别成 交在0.47%及0.48%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.474%，前日在0.47 3%；上日成交量106亿台币，前日47.81亿台币。 台湾央行周五共发行778亿台币定存，含加发14天期存单240亿台币，较今日存单到期金额776亿，发行余 额增2亿。 下周到期台湾央行存单金额为2兆(万亿)107.1亿台币，落点分别为周一7,042.3亿、周二1,931.5亿、周三 4,703.5亿、周四5,896.8亿、周五533亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为250亿台币，至周日累积超额准备为2,140亿台币、加计前期1% 的超额准备3,491亿台币。 **RP利率持平** 债市附买回(RP)市场方面，证商RP交易员指出，今日公债交割350亿台币并不影响资金调度，市场资金宽 松依旧，季底前RP利率料暂在原有区间游走，静待央行理监事会议及季底紧缩因素等变数厘清后再行调整。 他们也表示，随着市场对央行降息预期增温，部分投信端客户有意拉长公司债RP承作天期至两个月天期， 但并没有成交，因券源有限，券商较为青睐稳定的金流，而非随时可能面临提解风险。 〞今天虽然发公债，但没感觉紧，利率暂时就原地踏步。〞一位大型证券交易员说。 另有交易员提及，下周资金变化因子包括周一公债到期还本付息750亿台币；周二台电发行94.5亿台币公 司债、开发金控 发行20亿台币金融债；周三远东新 到期还本30亿台币；周四台电到期还本 15.25亿台币，下周资金情势仍偏松。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.48%，少数成交在0.47%；10天期以上公司债RP主要成交 在0.58%，少数成交在0.57%，大致持平上日。 大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.42-0.44%；极短天期公司债RP利率区间 则落在0.45-0.48%，报价皆同于上日；债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。( 完) (审校 林高丽)