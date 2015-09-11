中国新债：吉林定向发行总额69亿元地方债，利率较下限上浮15%

《中国重要政经日程》--1月22日-9月
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路透上海9月11日 - 中国吉林省财政厅周五晚间公告，当日采用定向承销方式发行了总额69.1792亿元人民币的地方政府债券；其中一般债券27.698亿元，专项债券41.4812亿元。两类债券各期限利率较下限上浮幅度均为15%。
吉林省本次定向发行的一般债券期限包括三、五、七和10年四个品种，利率分别为3.42%、3.65%、3.85%和3.84%，三年期发行量为2.7698亿元，其余三期均为8.3094亿元。
专项债券期限含五年和10年，利率与一般债相同，发行规模均为20.7406亿元。
从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。
定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)
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here (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年