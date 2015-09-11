中国新债：吉林定向发行总额69亿元地方债，利率较下限上浮15%

路透上海9月11日 - 中国吉林省财政厅周五晚间公告，当日采用定向承销方式发行了总额69.1792亿元人民币的地方政府债券；其中一般债券27.698亿元，专项债券41.4812亿元。两类债券各期限利率较下限上浮幅度均为15%。

吉林省本次定向发行的一般债券期限包括三、五、七和10年四个品种，利率分别为3.42%、3.65%、3.85%和3.84%，三年期发行量为2.7698亿元，其余三期均为8.3094亿元。

专项债券期限含五年和10年，利率与一般债相同，发行规模均为20.7406亿元。

从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)