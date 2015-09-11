金属期市：LME旗下结算所将接受金属仓单作为担保品

《中国重要政经日程》--1月22日-9月
=============================今日重要政经日程==========================
路透伦敦9月11日 - 伦敦金属交易所(LME)周五表示，旗下自建的结算所LME Clear已获得英国央行批准，可接受LME金属仓单作为担保品，这将有助于市场参与者管理风险。
目前只接受现金及债券为担保品，但LME会员希望也能够使用LME仓单。
“这是直接回应会员的要求，多年来会员希望获得这项批准，以提供更多弹性，并协助降低提供担保品的成本，”LME新闻稿称。
LME Clear计划今年稍晚实施这项措施。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年