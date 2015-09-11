金属期市：LME旗下结算所将接受金属仓单作为担保品

路透伦敦9月11日 - 伦敦金属交易所(LME)周五表示，旗下自建的结算所LME Clear已获得英国央行批准，可接受LME金属仓单作为担保品，这将有助于市场参与者管理风险。

目前只接受现金及债券为担保品，但LME会员希望也能够使用LME仓单。

“这是直接回应会员的要求，多年来会员希望获得这项批准，以提供更多弹性，并协助降低提供担保品的成本，”LME新闻稿称。

LME Clear计划今年稍晚实施这项措施。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)