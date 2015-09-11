中国新债：贵州省下周五将发行500亿元四期一般地方债

《中国重要政经日程》--1月22日-9月
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路透上海9月11日 - 中国贵州省财政厅周五公告，将于下周五(18日)招标发行总额500亿元人民币一般地方债，全部为置换债券，期限包括三年、五年、七年和10年。
上述债券为该省今年第三批地方债，三年和10年计划发行规模同为100亿元，五年和七年各为150亿元。上海新世纪资信评估投资对上述债券评级为AAA。
具体招标时间为9月18日上午10:00-10:40，9月21日开始发行并计息，9月23日发行结束。
标位限定上，依旧为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。
截至目前，包括公开和定向发行的地方债发行规模已逾2万亿元，近期公开招标地方债中标利率较下限上浮程度亦水涨船高。周二内蒙古和宁夏所发地方债，在8月10-15个基点(bp)基础上升至20bp，周四江苏地方债，最高上浮点数进一步扩大至31个bp。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年