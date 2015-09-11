中国新债：贵州省下周五将发行500亿元四期一般地方债

路透上海9月11日 - 中国贵州省财政厅周五公告，将于下周五(18日)招标发行总额500亿元人民币一般地方债，全部为置换债券，期限包括三年、五年、七年和10年。

上述债券为该省今年第三批地方债，三年和10年计划发行规模同为100亿元，五年和七年各为150亿元。上海新世纪资信评估投资对上述债券评级为AAA。

具体招标时间为9月18日上午10:00-10:40，9月21日开始发行并计息，9月23日发行结束。

标位限定上，依旧为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

截至目前，包括公开和定向发行的地方债发行规模已逾2万亿元，近期公开招标地方债中标利率较下限上浮程度亦水涨船高。周二内蒙古和宁夏所发地方债，在8月10-15个基点(bp)基础上升至20bp，周四江苏地方债，最高上浮点数进一步扩大至31个bp。(完)

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