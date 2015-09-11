亚洲橡胶：TOCOM期胶录得四周来首次周线涨幅，受空头回补带动

“本周发生的情况是期胶自动反弹。市场上周已经被超卖。”Fujitomi Co的分析师Toshitaka Tazawa表示，并称上海期胶的走坚也给东京市场带来支撑。

上海期交所主力1月期胶合约 上涨250元人民币，收报每吨11,860元。

交易员称，投资者基本未理会疲弱的中国汽车销售数据，他们正加大对仓位的调整。

“下周市场人气料将继续疲弱，因围绕供应过剩和中国股市震荡的忧虑挥之不去。”Tazawa说道。

新加坡商品交易所近月10月期胶 最新报每公斤126.4美分，上涨0.5美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/高琦 审校 蔡美珍)