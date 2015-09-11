亚洲橡胶：TOCOM期胶录得四周来首次周线涨幅，受空头回补带动

《中国重要政经日程》--1月22日-9月
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“本周发生的情况是期胶自动反弹。市场上周已经被超卖。”Fujitomi Co的分析师Toshitaka Tazawa表示，并称上海期胶的走坚也给东京市场带来支撑。
上海期交所主力1月期胶合约 上涨250元人民币，收报每吨11,860元。
交易员称，投资者基本未理会疲弱的中国汽车销售数据，他们正加大对仓位的调整。
“下周市场人气料将继续疲弱，因围绕供应过剩和中国股市震荡的忧虑挥之不去。”Tazawa说道。
新加坡商品交易所近月10月期胶 最新报每公斤126.4美分，上涨0.5美分。（完）
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/高琦 审校 蔡美珍)
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年