中国新债：河北省下周四及周五将发行564亿元一般和专项地方债

路透上海9月11日 - 中国河北省财政厅周五公告，将于下周招标发行总额564.19亿元人民币地方债，其中一般债券469.45亿元于下周四(17日)发行，专项债券94.74亿元将于下周五(18日)发行。

上述一般债中，390.45亿元为置换债券，79亿元为新增债券；期限为三、五、七、10年，其中三、五、七年期计划发行规模为140亿元，10年期规模为49.45亿元。

而专项债含68.74亿元置换债券和26亿元新增债券，期限为三年和五年，计划发行规模分别为47亿元和47.74亿元。

上述一般债券的具体招标时间为9月17日上午10:00-10:40，9月18日开始发行并计息，9月22日发行结束；专项债招标时间则为9月18日下午14:00-14:40，9月21日起开始发行并计息，9月23日发行结束。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券的信用评级均为AAA。

标位限定上，依旧为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

截至目前，包括公开和定向发行的地方债发行规模已逾2万亿元，近期公开招标地方债中标利率较下限上浮程度亦水涨船高。周二内蒙古和宁夏所发地方债，在8月10-15个基点(bp)基础上升至20bp，周四江苏地方债，最高上浮点数进一步扩大至31个bp。(完)

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here (发稿 吕雯瑾；审校)