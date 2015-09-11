马来西亚期市：棕榈油合约下滑，稍早在持续买盘带动下触及七周高点

路透吉隆坡9月11日 - 马来西亚棕榈油期货周五下滑，此前在交易商 持续买盘带动下曾创下七周高点，尽管数据显示产量和库存增加。 马来西亚11月棕榈油合约 跌1.1%，报每吨2,134马币，稍早 触及2,180马币，为7月24日以来最高。 成交量报45,989口，高于以往每日均量35,000口。 马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据显示，8月棕榈油产量增加13%，库存 增加10%，对市场几无影响。 “场内涌现不错的买兴...因11月和12月届时的产量将减少。”吉隆 坡一交易商说道，并表示MPOB的数据对今日棕榈油价格几无影响。 “市场上有需求，因相较于其它植物油，棕榈油价格目前很低。” 大连商交所1月豆油合约 涨0.4%。美国12月豆油合约 下滑0.1%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)