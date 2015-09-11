版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 11日 星期五 19:04 BJT

马来西亚期市：棕榈油合约下滑，稍早在持续买盘带动下触及七周高点

路透吉隆坡9月11日 - 马来西亚棕榈油期货周五下滑，此前在交易商
持续买盘带动下曾创下七周高点，尽管数据显示产量和库存增加。
    
    马来西亚11月棕榈油合约 跌1.1%，报每吨2,134马币，稍早
触及2,180马币，为7月24日以来最高。
    
    成交量报45,989口，高于以往每日均量35,000口。
    
    马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据显示，8月棕榈油产量增加13%，库存
增加10%，对市场几无影响。
    
    “场内涌现不错的买兴...因11月和12月届时的产量将减少。”吉隆
坡一交易商说道，并表示MPOB的数据对今日棕榈油价格几无影响。
    
    “市场上有需求，因相较于其它植物油，棕榈油价格目前很低。”
    
    大连商交所1月豆油合约 涨0.4%。美国12月豆油合约 
下滑0.1%。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐