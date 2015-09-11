东南亚股市：多数收低，等待美联储议息会议

路透曼谷9月11日 - 东南亚股市周五多数收低，马来西亚股市在央行 公布利率决定前回落，泰国股市扭转稍早涨势。 马来西亚股市 结束三连升，终场下滑0.7%，一周累计涨幅缩 减至0.9%。 马来西亚央行周五维持指标隔夜利率于3.25%不变，一如市场预期， 因目前正值马币（林吉特）疲软之际，汇价在本周进一步下滑。 泰国股市 收低1%，报1,381.72，稍早攀升至近四周高点。本 周累计上涨0.8%。 在下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)议息会议所充斥不确定性的 背景下，本周东南亚股市表现良莠不齐。 越南股市 一周累计上涨1.8%，表现可圈可点。印尼股市<.JKSE >和菲律宾市场 本周均下滑。 新加坡市场 周五因全国大选而休市，本周累计上涨0.9%，此 前曾遭遇连续七周疲势。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 328.72 -0.60 -0.18 -19.97 410.77 新加坡 2888.03 -40.15 -1.37 -14.18 3365.15 马来西亚 1603.60 -10.42 -0.65 -8.95 1761.25 泰国 1381.72 -14.44 -1.03 -7.74 1497.67 印尼 4360.47 17.21 +0.40 -16.58 5226.95 菲律宾 6911.38 17.84 +0.26 -4.41 7230.57 越南 566.74 -5.33 -0.93 +3.87 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)