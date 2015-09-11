东南亚股市：多数收低，等待美联储议息会议

《中国重要政经日程》--1月22日-9月
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路透曼谷9月11日 - 东南亚股市周五多数收低，马来西亚股市在央行 公布利率决定前回落，泰国股市扭转稍早涨势。 马来西亚股市 结束三连升，终场下滑0.7%，一周累计涨幅缩 减至0.9%。 马来西亚央行周五维持指标隔夜利率于3.25%不变，一如市场预期， 因目前正值马币（林吉特）疲软之际，汇价在本周进一步下滑。 泰国股市 收低1%，报1,381.72，稍早攀升至近四周高点。本 周累计上涨0.8%。 在下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)议息会议所充斥不确定性的 背景下，本周东南亚股市表现良莠不齐。 越南股市 一周累计上涨1.8%，表现可圈可点。印尼股市<.JKSE >和菲律宾市场 本周均下滑。 新加坡市场 周五因全国大选而休市，本周累计上涨0.9%，此 前曾遭遇连续七周疲势。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 328.72 -0.60 -0.18 -19.97 410.77 新加坡 2888.03 -40.15 -1.37 -14.18 3365.15 马来西亚 1603.60 -10.42 -0.65 -8.95 1761.25 泰国 1381.72 -14.44 -1.03 -7.74 1497.67 印尼 4360.47 17.21 +0.40 -16.58 5226.95 菲律宾 6911.38 17.84 +0.26 -4.41 7230.57 越南 566.74 -5.33 -0.93 +3.87 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年