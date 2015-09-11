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亚洲 | 2015年 9月 11日 星期五 20:11 BJT

东南亚股市：多数收低，等待美联储议息会议

路透曼谷9月11日 - 东南亚股市周五多数收低，马来西亚股市在央行
公布利率决定前回落，泰国股市扭转稍早涨势。
    
    马来西亚股市 结束三连升，终场下滑0.7%，一周累计涨幅缩
减至0.9%。
    
    马来西亚央行周五维持指标隔夜利率于3.25%不变，一如市场预期，
因目前正值马币（林吉特）疲软之际，汇价在本周进一步下滑。 
    
    泰国股市 收低1%，报1,381.72，稍早攀升至近四周高点。本
周累计上涨0.8%。
    
    在下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)议息会议所充斥不确定性的
背景下，本周东南亚股市表现良莠不齐。
    
    越南股市 一周累计上涨1.8%，表现可圈可点。印尼股市<.JKSE
>和菲律宾市场 本周均下滑。    
    
    新加坡市场 周五因全国大选而休市，本周累计上涨0.9%，此
前曾遭遇连续七周疲势。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   328.72    -0.60   -0.18  
-19.97   410.77
    新加坡                   2888.03   -40.15   -1.37  
-14.18  3365.15
    马来西亚                  1603.60   -10.42   -0.65  
 -8.95  1761.25
    泰国                      1381.72   -14.44   -1.03  
 -7.74  1497.67
    印尼                      4360.47    17.21   +0.40  
-16.58  5226.95
    菲律宾                     6911.38    17.84   +0.26  
 -4.41  7230.57
    越南                        566.74    -5.33   -0.93  
 +3.87   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
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    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

    
    

 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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