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货币新闻 | 2015年 9月 11日 星期五 21:37 BJT

美国热股：美国ULA表示将加快与亚马逊CEO贝佐斯在火箭方面的合作

路透9月11日 - 美国军方最大的火箭供应商United Launch Alliance周四表示，公司将加快与亚马逊创始人兼执行长贝佐斯的空间公司进行火箭发动机方面的合作。

亚马逊 周四收报522.24美元，周五盘初微升0.3%。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

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Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US

欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN

香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN

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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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