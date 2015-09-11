欧洲股市：收低，但本周升幅创两个月最大

* FTSEurofirst 300指数收低1%

* Actelion下挫，因报导称公司就并购ZS Pharma进行磋商

* E.ON下跌，因公司放弃剥离其核电厂的计划

路透伦敦9月11日 - 欧洲股市周五连跌第二日，由瑞士制药商Actelion领跌，但FTSEurofirst 300指数录得7月来最大单周升幅。

Actelion劲跌5.4%，为最大跌幅的FTSEurofirst 300指数成份股。汇丰控股分析师表示，Actelion并购ZS Pharma，将可能降低公司股东的利益，此前彭博报导，Actelion提出以25亿美元收购ZS Pharma。两家公司证实正进行磋商，但没有透露协商是否和并购有关。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫1%，报1,401.07点，但本周上涨0.7%。

对中国经济放缓的忧虑令股市承压。自中国监管机构干预中国股市后，全球股市回稳，但一些投资者押注近期的不确定性将驱使美联储不会在下周升息。

股市在过去两周上涨，但一些市场参与者对下周走势保持谨慎，即使许多投资者相信，8月抛售是过了头。

“市场反弹，在如此大幅度的修正后，升势需要受到考验，”Asburton的欧洲股票基金经理Veronika Pechlaner说，“目前不是大举押注股市升跌的时候，但较长期而言，我们仍然认为股市是具建设性的投资。”

德国最大的公用事业公司E.ON 劲跌4.4%，延续上日跌势。E.ON股价在周四大跌5%至20年低位，此前公司放弃剥离其德国核电厂的计划，使公司在核电厂关闭时将可能要承担亿元计的成本。