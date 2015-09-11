芝加哥期市：CBOT玉米大涨逾3%至一个月高位，因USDA数据利多

路透芝加哥9月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨逾3%，至一个月最高水准，交易商说，受利多的美国农业部(USDA)报告提振。该报告下调对美国玉米产量和单产预估。
在1600 GMT美国农业部公布该份报告后，玉米期货从稍早的跌势中回升，在收市前最后几秒触及日内高位。
玉米期货录得8月10日来最大单日升幅，且连升第五日。玉米本周上涨6.6%，之前两周下跌。
在本周期价上涨之际，玉米期货未平仓合约增加，在截至周四交易日，未平仓合约达到123.5万口，为两周来最高，反映投资者建立新的多头头寸，押注玉米后市上升。
分析师原本已预期美国政府将下调美国玉米产量预估，但农业部预计135.85亿蒲式耳的玉米产量低于分析师平均预期的135.99亿。农业部预计玉米单产为每英亩167.5蒲式耳，低于一个月前预期的每英亩168.8蒲式耳，且略低于分析师平均预期的167.6蒲式耳。
芝加哥商业交易所集团(CME Group)称，有212口CBOT-9月玉米期货 交割，该合约将在周一到期。
12月玉米期货 收涨12-3/4美分，至每蒲式耳3.87美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为427,898口。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)