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亚洲 | 2015年 9月 13日 星期日 09:43 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 64.63 +0.80 +1.25 3192292

京东 24.26 +0.07 +0.29 11195239

新浪 37.91 +0.46 +1.23 763119

搜狐 43.90 +0.57 +1.32 375839

网易 117.45 -1.87 -1.57 604657

百度 144.03 -2.72 -1.85 4924421

台湾

台湾积体电路 19.90 +0.20 +1.02 2125942

联电 1.76 -0.01 -0.56 109945

日月光 5.48 +0.13 +2.43 555687

硅品精密 6.54 +0.03 +0.46 673900

和信超媒体 0.52 -0.01 -2.38 500

友达 3.34 +0.03 +0.91 100267

中华电信 30.31 -0.09 -0.30 57955

台湾国际航电 35.89 +0.04 +0.11 1515812

香港

中国移动 59.74 +0.43 +0.73 116810

中国联通 13.44 +0.13 +0.98 109133

中国电信 52.30 +0.17 +0.33 9945

中芯国际 4.45 -0.04 -0.89 4279

电讯盈科 5.19 -0.02 -0.38 1133

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 李爽)

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