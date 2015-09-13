《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月11日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 64.63 +0.80 +1.25 3192292
京东 24.26 +0.07 +0.29 11195239
新浪 37.91 +0.46 +1.23 763119
搜狐 43.90 +0.57 +1.32 375839
网易 117.45 -1.87 -1.57 604657
百度 144.03 -2.72 -1.85 4924421
台湾
台湾积体电路 19.90 +0.20 +1.02 2125942
联电 1.76 -0.01 -0.56 109945
日月光 5.48 +0.13 +2.43 555687
硅品精密 6.54 +0.03 +0.46 673900
和信超媒体 0.52 -0.01 -2.38 500
友达 3.34 +0.03 +0.91 100267
中华电信 30.31 -0.09 -0.30 57955
台湾国际航电 35.89 +0.04 +0.11 1515812
香港
中国移动 59.74 +0.43 +0.73 116810
中国联通 13.44 +0.13 +0.98 109133
中国电信 52.30 +0.17 +0.33 9945
中芯国际 4.45 -0.04 -0.89 4279
电讯盈科 5.19 -0.02 -0.38 1133
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”