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亚洲 | 2015年 9月 13日 星期日 13:27 BJT

全球汇市：最近一周美元净多仓增加，为四周来首见--CFTC/路透

路透纽约9月11日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)
周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多仓，为四周以来首次。
    
    9月8日止当周，美元净多仓升至220.7亿美元，此前一周为216.1亿美
元；这是美元净多仓连续第三周低于300亿美元。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    美元获得动能，得益于几名美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员并
未排除下周升息的可能，尽管市场在8月最后一周下挫。这些官员中包括
美联储副主席费舍尔、以及亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特。
    
    投资者还继续减少日圆净空仓至大约四个月低点，从前一周的15,555
口降至6,662口。
    
    投资者在过去几周一直在解除以欧元和日圆为融资货币的利差交易或
对高收益资产的押注，因而导致两种货币双双上扬。
            
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
        
    日圆(12,500,000日圆为1口)        
                9月8日当周          前一周
    多头仓位       63,121            68,023
    空头仓         69,783            83,578
    净仓位         -6,662           -15,555
    
    欧元(125,000欧元为1口)           
                9月8日当周          前一周
    多头仓位       75,715            74,910
    空头仓位      156,956           142,767
    净仓位        -81,241           -67,857

    英镑(62,500英镑为1口)           
                9月8日当周          前一周
    多头仓位        43,509           47,801
    空头仓位        61,147           59,040
    净仓位         -17,638          -11,239
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          
                 9月8日当周          前一周
    多头仓位         5,585            5,442
    空头仓位        12,481           13,945
    净仓位          -6,896           -8,503
    
    加元(100,000加元为1口)           
                 9月8日当周          前一周
    多头仓位        29,506           28,964
    空头仓位        78,146           84,083
    净仓位         -48,640          -55,119
    
    澳元(100,000澳元为1口)           
                  9月8日当周          前一周
    多头仓位        50,072           50,928
    空头仓位       103,388          106,660
    净仓位         -53,316          -55,732
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   
                  9月8日当周          前一周
    多头仓位        11,677           13,543
    空头仓位        23,497           21,822
    净仓位         -11,820           -8,279(完)
          
      
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 (编译 徐文焰；审校 李爽)

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