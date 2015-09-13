全球汇市：最近一周美元净多仓增加，为四周来首见--CFTC/路透

路透纽约9月11日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC) 周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多仓，为四周以来首次。 9月8日止当周，美元净多仓升至220.7亿美元，此前一周为216.1亿美 元；这是美元净多仓连续第三周低于300亿美元。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 美元获得动能，得益于几名美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员并 未排除下周升息的可能，尽管市场在8月最后一周下挫。这些官员中包括 美联储副主席费舍尔、以及亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特。 投资者还继续减少日圆净空仓至大约四个月低点，从前一周的15,555 口降至6,662口。 投资者在过去几周一直在解除以欧元和日圆为融资货币的利差交易或 对高收益资产的押注，因而导致两种货币双双上扬。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 9月8日当周 前一周 多头仓位 63,121 68,023 空头仓 69,783 83,578 净仓位 -6,662 -15,555 欧元(125,000欧元为1口) 9月8日当周 前一周 多头仓位 75,715 74,910 空头仓位 156,956 142,767 净仓位 -81,241 -67,857 英镑(62,500英镑为1口) 9月8日当周 前一周 多头仓位 43,509 47,801 空头仓位 61,147 59,040 净仓位 -17,638 -11,239 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 9月8日当周 前一周 多头仓位 5,585 5,442 空头仓位 12,481 13,945 净仓位 -6,896 -8,503 加元(100,000加元为1口) 9月8日当周 前一周 多头仓位 29,506 28,964 空头仓位 78,146 84,083 净仓位 -48,640 -55,119 澳元(100,000澳元为1口) 9月8日当周 前一周 多头仓位 50,072 50,928 空头仓位 103,388 106,660 净仓位 -53,316 -55,732 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 9月8日当周 前一周 多头仓位 11,677 13,543 空头仓位 23,497 21,822 净仓位 -11,820 -8,279(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李爽)