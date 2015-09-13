金砖国家：9月11日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月11日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报802.49点，下跌0.21%。
中国股市：沪综指缩量微收升，观望情绪较浓短线仍将继续寻底
中国汇市：人民币随中间价收涨成交萎缩，离岸冲高回落加重观望情绪
香港股市：恒指收低0.3%，八周来首次周线上涨
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巴西股市：下跌，因围绕该国政治与经济的疑虑不断加剧，而美国利率决定出炉前的谨慎情绪令拉美市场整体承压。指标股指Bovespa指数 收报46,400.505点，下跌0.22%。
巴西汇市：雷亚尔在标普调降巴西债信评级至垃圾级后连续第二日下跌，兑美元 收报3.8752/71，上日收报3.8497/04。
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南非股市：收跌并创下近一周最大跌幅，金矿商AngloGold Ashanti与Harmony Gold因金价走低而承压。指标Top-40指数 收报43,450.42点，下跌1.31%；大盘综合指数 收报48,930.64点，下跌1.21%。
南非汇市：南非兰特持稳，本周升幅势将为3月来最大
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印度股市：几近收平，资本财类股在7月工业生产数据发布前走低。BSE指数 收报25,610.21点，下跌0.05%；NSE指数 收报7,789.3点，上涨0.02%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.5375/66.5475，上日收报66.43/66.44。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报799.1点，下跌0.17%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报429.52点，下跌0.85%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报67.924，贬值0.38%；卢布兑欧元 报77,贬值0.85%。(完) (整理 徐文焰；审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”