英国利率：央行MPC委员威尔称，英国需“相对快速”加息

路透伦敦9月13日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示，随着薪资加速上升，利率需要“相对快速”上调，进一步表明对英国开始加息的支持力度逐步增加。

威尔还表示，若英国经济未来遇到困难，现在加息也会使央行届时有降息空间。

“由于薪资增长依然强劲，就业市场收紧意味着，通胀可能在两到三年后升穿目标，”威尔在周日刊出的一篇文章中写道。

“制定政策时要考虑这点，而非当前的通胀率。因此我认为，利率可能需要相对快速地上调。”

今年迄今，绝大多数MPC委员支持维持利率在纪录低位0.5%，威尔也是其中一位。

但分析师认为，他很有可能与MPC委员麦卡弗蒂(Ian McCafferty)统一立场，后者在英国央行8月和9月会议上是唯一赞成加息的委员。

威尔在6月时暗示，他可能再次投票支持加息，因为薪资上涨；但此后他尚未采取行动。

另一名MPC委员福布斯(Kristin Forbes)周五表示，利率或许会提前上调，而非推迟。

英国央行总裁卡尼曾表示，到年底前后，是否加息的问题可能变得更加明朗。

威尔在这篇报载文章中称，薪资增长是最重要的关注因素。

威尔称，利率调整进程要取决于经济形势。目前经济仍存在不确定性，他将密切关注国内外形势发展，并考虑中国经济减速可能产生的影响。

“或许当情势进展与预期完全不同时，逐步升息进程可能不得不发生逆转，”威尔写道。