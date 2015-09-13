中国金融：银行业不良水平可控，下半年有望迎来资产质量拐点--银协副会长

路透北京9月13日 - 中国银行业协会专职副会长杨再平周六表示，中国银行业不良贷款的上升趋势已经持续了一段时间，风险已经得到一定程度释放。目前不良率总体在1.5%的平均线上下浮动，水平仍可控，银行业下半年有望迎资产质量拐点。

人民网周日刊登他的文章称，长期来看，随着地方政府万亿元债务置换工作的落地、信贷资产证券化、混合所有制改革及投资信心逐步恢复、资金面相对充裕、房地产销售稳定等作用下，银行业资产质量有望迎来拐点、盘活存量。

“动态看，所有上市银行的净利差均远高于不良资产生成率，这意味着当前资产收益完全可以吸收新增不良带来的风险。”杨再平表示，“另一方面，我国银行业整体抗风险能力持续提高，有能力应对不良贷款的周期性增长和暴露，不会发生危及经济增长的大规模、系统性金融风险。”

他并称，面对资产质量压力，银行业可以采取两项措施。一方面，严控新增贷款,严格客户准入，避免产能过剩行业、主业不突出中小企业等，实行清退机制；另一方面，强化风险体制改革、信贷文化建设等，实现全面管理，加强存量债务的清收、处置、变卖等。

他预计，未来中国银行业将抓住“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带建设等重大战略发展机遇，再加上互联网、移动金融和大数据等新技术的运用，继续提高银行多元化运营结构、优化收入结构。

文章统计，上半年中国16家上市银行的不良资产总额达8,703亿元，较上年同期上升3,121亿元。其中五大行达到6,426亿元，股份制商业银行达到1,959亿元，城商行达到了317亿元。

杨再平分析，五大行营业收入及净利润增速下降的原因代表了全行业面临的困难。经济下行、央行多次降准降息等政策均影响银行利润，同时，银行业在新常态下，贷款增速回稳、存贷利差收窄、社会融资方式转变、不良贷款反弹、“宽进严管”等特征亦导致银行利润增速下降。

他并表示，上半年银行业营业收入构成上最突出的变化为利息净收入均较上年同期的占比下降；同时除四大国有银行以及兴业银行外，手续费及佣金净收入上升明显，其他非息收入占比的上升也较为显着。股份行中间业务收入增幅尤其亮眼。非息收入是建立在大幅减费让利基础上的有质量、有效益的内涵式增长。