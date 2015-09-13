更正-****日韩经济指标预测--9月14日-9月21日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：日本路透短观公布时间有误，应为9月14日2330GMT) 以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月14日当周 9月14日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 7月修正值 -- -0.6% 产能利用指数(较前月) 7月 -- +0.7% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 9月 -- 正17 9月15日(二) -- 韩国出口(较上年同期) 8月修正值 -- -14.7% 进口(较上年同期) -- -18.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差43 9月16日(三) 2350 日本出口(较上年同期) 8月 +4.0% +7.6% 进口(较上年同期) -2.2% -3.2% 贸易收支(亿日圆) 逆差5,413 逆差2,681 9月17日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 8月 -- -4.0% (较前月) -- -0.3% 9月18日(五) 暂无重要数据公布。 9月21日当周 9月21日(一) 暂无重要数据公布。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”