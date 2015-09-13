澳新经济指标预测--9月14日-9月21日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月14日当周 9月14日(一) 暂无重要数据公布 9月15日(二) 0130 澳洲新车销量 8月 -- -1.3% 2245 新西兰经常账(较前季)(亿新西兰元) 第二季 赤字15 盈余6.6 年度经常帐(亿新西兰元) 截至6月30日 赤字88 赤字86 9月16日(三) 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.5% +0.2% 国内生产总值(较上年同期) +2.5% +2.6% 9月17日(四) 暂无重要数据公布 9月18日(五) 暂无重要数据公布 9月21日当周 9月21日(一) 暂无重要数据公布 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”