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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 06:40 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元对中国数据几无回应，静候FED会议

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    * 澳元/美元在周五收位附近交投，对中国数据几无回应
    * 中国工业产出数据略逊于预期，不过零售销售较好
    * 除此之外，周末期间并没有影响市场的消息，静候美国联邦储备理
事会(美联储/FED)会议
    * 随着风险资产的回升，澳元上周表现最佳
    * 在周四美联储会议决议前，走势料盘整
    * 股市和大宗商品价格料决定澳元/美元盘中走势。(完)    
    
          
      
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 (编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)

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