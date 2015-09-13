《汇市简讯》澳元兑美元对中国数据几无回应，静候FED会议

2221GMT * 澳元/美元在周五收位附近交投，对中国数据几无回应 * 中国工业产出数据略逊于预期，不过零售销售较好 * 除此之外，周末期间并没有影响市场的消息，静候美国联邦储备理 事会(美联储/FED)会议 * 随着风险资产的回升，澳元上周表现最佳 * 在周四美联储会议决议前，走势料盘整 * 股市和大宗商品价格料决定澳元/美元盘中走势。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)