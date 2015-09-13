企业并购：黑石集团再度考虑出价收购NCR-消息人士

路透9月11日 - 据知情人士称，黑石集团 再度考虑出价收购NCR 。

消息人士称，虽然黑石集团正在考虑出价收购这家收银机和自动柜员机生产商，但其计划并非最终方案，仍可能有变；鉴于这一想法尚未公开，消息人士要求匿名。

黑石集团对此不予置评，而NCR也未立即回应评论请求。

据路透早先报道，今夏稍早时，黑石集团曾与凯雷投资集团(Carlyle Group) 联手欲以逾100亿美元(含债务)的价格收购NCR，但交易未谈拢。

纽约邮报率先报道了黑石集团再度涉入该交易的消息。

NCR股价周五涨0.78美元或2.95%，至27.24美元。