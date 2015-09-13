企业并购：黑石集团再度考虑出价收购NCR-消息人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透9月11日 - 据知情人士称，黑石集团 再度考虑出价收购NCR 。
消息人士称，虽然黑石集团正在考虑出价收购这家收银机和自动柜员机生产商，但其计划并非最终方案，仍可能有变；鉴于这一想法尚未公开，消息人士要求匿名。
黑石集团对此不予置评，而NCR也未立即回应评论请求。
据路透早先报道，今夏稍早时，黑石集团曾与凯雷投资集团(Carlyle Group) 联手欲以逾100亿美元(含债务)的价格收购NCR，但交易未谈拢。
纽约邮报率先报道了黑石集团再度涉入该交易的消息。
NCR股价周五涨0.78美元或2.95%，至27.24美元。
鉴于股价下跌，引来主动投资者，NCR管理层正在评估公司策略。该公司一直在考虑各种选择，包括剥离或出售资产、抑或通过回购股票或派息向股东返还资金。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。