日本个股：日本最大银行MUFG寻求拓展美国和亚洲市场，找寻并购目标

路透东京9月12日 - 日本最大银行三菱UFJ金融集团(MUFG)一高管表示，集团希望能购入更多美国商业银行和资产管理公司，指因公司在这两个领域规模仍有待提高。

“在美国，我们的商业银行排名在13左右，我们需通过并购实现增长，”MUFG社长Nobuyuki Hirano在近期于东京接受专访时谈及并购机会时做出上述表述。

Hirano补充道，MUFG将资产管理业务以及商业银行业务定位于公司的核心获利来源。

Hirano称，MUFG亦盼望能扩大亚洲的业务。对包括柬埔寨，越南在内的大湄公河区域，泰国大城府将是集团核心商业银行业务的关键所在。(完)