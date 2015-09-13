日本个股：日本最大银行MUFG寻求拓展美国和亚洲市场，找寻并购目标

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京9月12日 - 日本最大银行三菱UFJ金融集团(MUFG)一高管表示，集团希望能购入更多美国商业银行和资产管理公司，指因公司在这两个领域规模仍有待提高。
“在美国，我们的商业银行排名在13左右，我们需通过并购实现增长，”MUFG社长Nobuyuki Hirano在近期于东京接受专访时谈及并购机会时做出上述表述。
Hirano补充道，MUFG将资产管理业务以及商业银行业务定位于公司的核心获利来源。
Hirano称，MUFG亦盼望能扩大亚洲的业务。对包括柬埔寨，越南在内的大湄公河区域，泰国大城府将是集团核心商业银行业务的关键所在。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”