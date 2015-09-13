企业并购：复星国际不准备提高报价洽购葡萄牙Novo Banco--消息

路透里斯本9月11日 - 消息人士周五表示，中国复星国际 不准备应葡萄牙央行要求，在提高竞购价格基础上协商收购该国Novo Banco事宜。

“复星国际已经与葡萄牙央行进行沟通，称其不可能提高价格，而且不准备在这一基础上进行洽商，”消息人士称。