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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 07:20 BJT

企业并购：复星国际不准备提高报价洽购葡萄牙Novo Banco--消息

路透里斯本9月11日 - 消息人士周五表示，中国复星国际 不准备应葡萄牙央行要求，在提高竞购价格基础上协商收购该国Novo Banco事宜。

“复星国际已经与葡萄牙央行进行沟通，称其不可能提高价格，而且不准备在这一基础上进行洽商，”消息人士称。

路透未立即联系上复星国际予以置评。

葡萄牙商业日报Diario Economico援引知情人士消息报导，复星国际的报价太低，难以达成协议，并称出售将推迟至10月4日全国大选之后。

葡萄牙央行表示，协商在继续，将适时公布结果。

Diario Economico称，复星国际仅出价15亿欧元(17亿美元)收购Novo Banco，后者是去年圣灵银行(BES)倒闭拆分出来的“优质资产”。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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