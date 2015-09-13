企业并购：复星国际不准备提高报价洽购葡萄牙Novo Banco--消息

韩国已公布经济指标--2017/5/12
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
路透里斯本9月11日 - 消息人士周五表示，中国复星国际 不准备应葡萄牙央行要求，在提高竞购价格基础上协商收购该国Novo Banco事宜。
“复星国际已经与葡萄牙央行进行沟通，称其不可能提高价格，而且不准备在这一基础上进行洽商，”消息人士称。
路透未立即联系上复星国际予以置评。
葡萄牙商业日报Diario Economico援引知情人士消息报导，复星国际的报价太低，难以达成协议，并称出售将推迟至10月4日全国大选之后。
葡萄牙央行表示，协商在继续，将适时公布结果。
Diario Economico称，复星国际仅出价15亿欧元(17亿美元)收购Novo Banco，后者是去年圣灵银行(BES)倒闭拆分出来的“优质资产”。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
路透北京5月11日 - 周四公布的一项调查显示，2016年中国在服务业和工业对外直接投资(ODI)交易迅猛增长，但随着当局限制资本外流，2017年投资“冰河期”隐然成形。
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