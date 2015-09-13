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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 07:18 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元上涨，1.1350上方触发少部分停止单

路透9月14日 - 2245GMT

* 欧元兑美元触及1.1359，稍早在上周五所及1.1350高点上方有少部分停止单被触发

* 欧元下一道阻力位将是1.1715/1.1087间50%回撤点位1.1400

* 因外汇市场押注美联储周四将按兵不动，欧元兑美元上周五上涨

* 在1.1250附近欧元可寻获坚实支撑。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)

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