美国与加拿大经济指标预测--9月14日-9月21日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月14日当周
9月14日(一)
暂无重要数据公布
9月15日(二)
1230 美国纽约联储制造业指数 9月 负1.0 负14.92
1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.3% +0.6%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.4%
1315 美国工业生产(较前月) 8月 -0.2% +0.6%
产能利用率 77.8% 78.0%
制造业产出(较前月) -0.2% +0.8%
1400 美国企业库存(较前月) 7月 +0.1% +0.8%
9月16日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 430.8
再融资指数 -- 1,713.4
1230 加拿大制造业销售(较前月) 7月 +1.1% +1.2%
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.2% +0.2%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.8%
每周平均实质所得(较前月) -- +0.4%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 61 61
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 8月 -- +0.2%
2000 美国整体资本净流动(亿美元) 7月 -- 净流出1,103
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入698
9月17日(四)
1230 美国经常帐收支(亿美元) 第二季 赤字1,110 赤字1,133
1230 美国建筑许可年率(万户) 8月 116.0 113.0
房屋开工年率(万户) 117.5 120.6
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月12日当周 -- 27.5
四周均值(万人) -- 27.575
续请失业金人数(万人) 9月5日当周 -- 226.0
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 6.0 8.3
1800 美联储公布利率决议 -- 0.25% 0-0.25%
9月18日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%
(较上年同期) +1.3% +1.3%
央行核心CPI(较前月) +0.2% 持平
(较上年同期) +2.1% +2.4%
1400 美国领先指标(较前月) 8月 +0.2% -0.2%
9月21日当周
9月21日(一)
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 -- +1.3%
1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 550 559
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 白云)
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