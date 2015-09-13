版本:
中国
市场报道 | 2015年 9月 14日 星期一 07:26 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月14日-9月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月14日当周

9月14日(一)

暂无重要数据公布

9月15日(二)

1230 美国纽约联储制造业指数 9月 负1.0 负14.92

1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.3% +0.6%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.4%

1315 美国工业生产(较前月) 8月 -0.2% +0.6%

产能利用率 77.8% 78.0%

制造业产出(较前月) -0.2% +0.8%

1400 美国企业库存(较前月) 7月 +0.1% +0.8%

9月16日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 430.8

再融资指数 -- 1,713.4

1230 加拿大制造业销售(较前月) 7月 +1.1% +1.2%

1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.2% +0.2%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.8%

每周平均实质所得(较前月) -- +0.4%

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 61 61

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 8月 -- +0.2%

2000 美国整体资本净流动(亿美元) 7月 -- 净流出1,103

外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入698

9月17日(四)

1230 美国经常帐收支(亿美元) 第二季 赤字1,110 赤字1,133

1230 美国建筑许可年率(万户) 8月 116.0 113.0

房屋开工年率(万户) 117.5 120.6

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月12日当周 -- 27.5

四周均值(万人) -- 27.575

续请失业金人数(万人) 9月5日当周 -- 226.0

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 6.0 8.3

1800 美联储公布利率决议 -- 0.25% 0-0.25%

9月18日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%

(较上年同期) +1.3% +1.3%

央行核心CPI(较前月) +0.2% 持平

(较上年同期) +2.1% +2.4%

1400 美国领先指标(较前月) 8月 +0.2% -0.2%

9月21日当周

9月21日(一)

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 -- +1.3%

1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 550 559

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐