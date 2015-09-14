重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的(9月7日-11日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周小幅下跌0.3%，中间价当周累计亦小跌0.16%。8月外储创记录单月跌幅引发市场担忧，离岸人民币持续偏弱，与在岸价差维持1,100点子左右的近四年高位；而为缓和贬值预期以及提高央行入市干预效果，央行出台一系列限制远期购汇等监管措施，大幅提高利用远期购汇等的套利成本，同时管理层也不断喊话维稳，周四央行更罕见入市干预离岸市场，两地价差一度消弭，人民币贬值预期有所缓解，一系列组合措施亦凸显管理层维稳汇市决心。本周在岸人民币成交量明显萎缩，较8月底的日均400美元以上的成交下降近四成。
公开市场操作: --尽管降准实施后中国银行间市场资金面已逐步趋于宽裕，但央行资金投放步伐不停，本周公开市场净投放800亿元人民币；虽然汇市暂时归于平静，但未来人民币贬值警报依旧未消，外汇占款面临不断下降的压力，接下来央行持续输血料仍可期。
分析人士并指出，目前经济疲势难改、股市动荡尚未完全平复，从控制金融风险的角度看，货币政策亦需要保持宽松；政策工具上，逆回购、MLF（中期借贷便利）、SLO（短期流动性调节工具）等常规工具仍会轮番上阵，若压力较大时，预计降准也会再次出手。
债市: --中国银行间债市当周现券收益率小幅反弹。降准实施后流动性压力趋于缓和，人民币贬值压力有所减轻亦利好资金面预期；本周公布的经济及金融数据超预期不多，对现券均刺激有限，8月CPI有所回升，但对货币政策宽松暂不形成制约。基本面及流动性继续为债市提供利好支撑，但获利回吐使收益率略有上行，机构进一步做多动力暂不强。
票据: --中国票据市场当周转贴利率小幅反弹；三季末临近，为控规模机构收票意愿减弱，不少机构选择先出跨月短票，目前足月票（六个月纸票）成交主要在3.65%-3.70%附近，一年电票成交则高出20个基点(bp)左右，而随着月末将至，转贴利率料还有上行空间。
股市: --当周沪综指 累计上涨1.27%，收报3,200.23点。周一沪综指收跌2.52%，虽然此前监管层释放多样政策利好，但人气信心一时难以拢聚；周二周三，随着政策利好逐步显现，以及监管层酝酿推出熔断机制，A股出现蓝筹和中小创共舞的局面；周四周五，受获利回吐及清理存量场外配资影响，大盘上攻无力进入回调，缩量整固、箱体震荡格局明显，预计短线大盘继续震荡磨底(完) (整理 边竞/吴晓龙/吕雯瑾/张金栋; 审校 黄凯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同