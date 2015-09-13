美国个股：阿里巴巴股价可能再跌一半--巴伦周刊

路透9月13日 - 巴伦周刊在9月14日刊出的封面文章称，阿里巴巴 股价可能再跌50%。阿里巴巴股价最近跌破发行价，逆转上市后前两个月急涨75%的升势。

巴伦周刊给出这样悲观预期的原因包括：中国经济形势艰困，电子商务竞争愈发激烈，且对该公司文化和治理的审查加强。

阿里巴巴运营两个大型零售网站，最近警告交易量低于预期。之前该公司公布，6月当季商品交易总量增幅降至34%，慢于之前超过50%的增速。

“随着中国经济增速降至六年来最慢，这种情况只会恶化，”巴伦周刊称。

按最新股价计算，该公司市值为1,600亿美元，但该股市盈率约为25倍，巴伦周刊称，该比率应向eBay的15倍靠拢。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)