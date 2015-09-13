《中国报摘》--中国证券报9月14日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中共中央、国务院印发关于深化国有企业改革的指导意见提出，国有企业属于全民所有，要切实破除体制机制障碍，坚定不移做强做优国有企业。
* 其他:
--中国中铁 和中铁二局 周日晚发布公告，双方谋划资产整合。双方将尽快确定是否进行该重大事项，并在股票停牌日起五天内公告并复牌。
--清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵表示，未来几个月新增贷款量会有所上升。一方面是因为央行降低融资成本的举措还会继续推出，融资成本会进一步下降，流动性还会增加；另一方面，上半年推出的新增投资项目，未来一段时间会加快落地。
--国务院总理李克强表示，要用“互联网+”促进工业升级，注重运用分享经济理念激发活力，借助信息技术链接千万人的创意，推动传统制造业和现代服务业紧密融合，更有效率、更低成本地实现产业转型与提质增效。
--天星资本近日与国富资本达成战略合作，双方将采取“双GP模式”，共同发起设立天星国富股权投资基金，基金拟募集规模约30亿元人民币。双方将以此为平台，共同推进国企混合所有制企业、较大规模的行业领先企业进入新三板、战略新兴板等。
--2015年第六期铁道债周二招标，发行规模为150亿元，10年期和20年期分别为100亿元和50亿元，采用单一利率（荷兰式）招标。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”