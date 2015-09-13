《中国报摘》--中国证券报9月14日

* 头版头条:

--中共中央、国务院印发关于深化国有企业改革的指导意见提出，国有企业属于全民所有，要切实破除体制机制障碍，坚定不移做强做优国有企业。

* 其他:

--中国中铁 和中铁二局 周日晚发布公告，双方谋划资产整合。双方将尽快确定是否进行该重大事项，并在股票停牌日起五天内公告并复牌。

--清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵表示，未来几个月新增贷款量会有所上升。一方面是因为央行降低融资成本的举措还会继续推出，融资成本会进一步下降，流动性还会增加；另一方面，上半年推出的新增投资项目，未来一段时间会加快落地。

--国务院总理李克强表示，要用“互联网+”促进工业升级，注重运用分享经济理念激发活力，借助信息技术链接千万人的创意，推动传统制造业和现代服务业紧密融合，更有效率、更低成本地实现产业转型与提质增效。

--天星资本近日与国富资本达成战略合作，双方将采取“双GP模式”，共同发起设立天星国富股权投资基金，基金拟募集规模约30亿元人民币。双方将以此为平台，共同推进国企混合所有制企业、较大规模的行业领先企业进入新三板、战略新兴板等。