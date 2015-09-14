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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 08:20 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月14日

**东方早报**

--腾讯 联合创始人陈一丹表示，BAT（百度 、阿里巴巴 和腾讯）三巨头竞争很激烈，可以预测，未来一两年，可能还会有新的BAT冲出来，“三年后，我都不知道BAT还在不在第一阵营。互联网时代的变化一直都那么快。”

**证券时报**

--新一轮场外配资清理逐步蔓延，国信证券 、华宝证券及上海证券等日前正式致函相关信托公司，要求限期妥善处置相关账户和资产，对于逾期不处理的账户则采取限制资产转入和限制买入等措施。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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