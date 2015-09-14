《香港报摘》--经济日报9月14日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
**头版头条**
--美国议息结果周五分晓，本报访问环球三大基金领航、安联及瑞士隆奥均认为，港股不怕加息，美加息空间有限，故何时加息并不重要，反而会后声明及未来加息步伐才是影响港股后市关键。
**其他**
--A股纳入国际指数进程今年未见突破，国际指数公司富时（FTSE）完成年度市场检讨，如市场预期，A股尚未获纳入富时新兴市场指数，保留在观察名单内，留待明年3月再进行中期检讨。
--长和 收购英国电讯商O2 UK或现暗涌，集团上周五向欧洲委员会申请批准通过收购，但当局在同日提出更强硬的立场，称10月16日将有决定。
--汇丰 在内的12间大型银行，传已于上周五，就信贷违约掉期（CDS）的集体诉讼，与投资者达成和解协议。各行将合共缴付18.7亿美元（约145亿港元）的赔偿。
--保利协鑫 上周建议向大股东兼主席朱共山出售电力资产，执行董事兼首席财务官杨文忠表示，上周已与约20家机构投资者会面，他们均支持有关方案，亦满意派特别息的安排。
--人民币汇价呈贬值以来最大一周升幅，市场料当周四储局议息后美息明朗化，进一步有利汇价喘稳；但面对季结及国庆长假在即，易扯高跨境拆息，料港银的人币定存息仍高企。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同