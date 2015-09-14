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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 08:23 BJT

《香港报摘》--经济日报9月14日

**头版头条**

--美国议息结果周五分晓，本报访问环球三大基金领航、安联及瑞士隆奥均认为，港股不怕加息，美加息空间有限，故何时加息并不重要，反而会后声明及未来加息步伐才是影响港股后市关键。

**其他**

--A股纳入国际指数进程今年未见突破，国际指数公司富时（FTSE）完成年度市场检讨，如市场预期，A股尚未获纳入富时新兴市场指数，保留在观察名单内，留待明年3月再进行中期检讨。

--长和 收购英国电讯商O2 UK或现暗涌，集团上周五向欧洲委员会申请批准通过收购，但当局在同日提出更强硬的立场，称10月16日将有决定。

--汇丰 在内的12间大型银行，传已于上周五，就信贷违约掉期（CDS）的集体诉讼，与投资者达成和解协议。各行将合共缴付18.7亿美元（约145亿港元）的赔偿。

--保利协鑫 上周建议向大股东兼主席朱共山出售电力资产，执行董事兼首席财务官杨文忠表示，上周已与约20家机构投资者会面，他们均支持有关方案，亦满意派特别息的安排。

--人民币汇价呈贬值以来最大一周升幅，市场料当周四储局议息后美息明朗化，进一步有利汇价喘稳；但面对季结及国庆长假在即，易扯高跨境拆息，料港银的人币定存息仍高企。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)

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