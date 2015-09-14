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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 08:25 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月14日

*工商时报：

--美国升息疑虑再起，台股守门员持续护盘。财政部长张盛和昨日表示，国安基金仍将视国内外经济情势持续进场，在10月中旬、国安基金委员会召开例会之前不退场。

--击退三星，台积电 独家取得苹果 16奈米制程的A10处理器订单，明年3月开始量产投片，未来营收及获利可望续创历史新高。

*经济日报：

--为挽留人才，行政院力拚产业创新条例部分条文修正草案本周三读，将提供包括员工分红、现金增资认股、限制型股票、员工认股权证及库藏股等五大奖酬员工工具适用缓课税五年，并且公司可对具有关键影响特定员工发放限制型股票，且以净值课税。若能顺利通过，对于企业留才将是大利多。

--投资界盛传，国际知名私募基金凯雷 投资集团华盛顿总部已经下达指令，今年底前出清在台投资。业界人士认为，凯雷此举主要是要重新整备在台湾的投资资金，预期明年台湾总统大选后，凯雷将重新评估台湾投资及新布局。

--第五次两岸银行监理合作平台会议今日将在南投召开，除了加速审批外，服贸卡关下，台资银行业者希望能先从自贸区作单点突破，包括跨境人民币业务、同省异地支行及股权合作等，并扩大人民币回流管道。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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