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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 08:34 BJT

《全球重要经济事件一览表》--9月14日-9月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月14日(一)

巴黎--欧洲央行管理委员会委员诺亚在法国央行基金会创建20周年庆祝会上致开幕词(0700)。

东京--日本央行举行货币政策会议(至9月15日)。

9月15日(二)

意大利米兰--意大利央行总裁维斯科和意大利经济部长帕多安在意大利论坛发表讲话。

东京--日本央行公布利率决定(0200)。

悉尼--澳洲央行公布9月政策会议的会议记录(0130)。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲精算协会的研讨会上就“金融市场当前的问题”发表讲话。(2330)

9月16日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经济体宏观经济关键指标的最新预估(0900)。

阿姆斯特丹--经济合作暨发展组织(OECD)第四届税务及犯罪论坛(至9月17日)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议(至9月17日)。

法兰克福--德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上发言。

法兰克福--欧洲央行管理委员会和全行委员会会议。无利率决定公布(至9月17日)。

哥本哈根--丹麦央行召开新闻发布会，发布季度货币政策回顾(0830)。

9月17日(四)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明(1800)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦召开有关利率的新闻发布会(1830)。

澳洲堪培拉--澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会(2330)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言(0635)。

伯尔尼--瑞士央行货币政策评估(0730)。

9月18日(五)

西班牙马德里--西班牙央行总裁林德发表讲话(1000)。

9月21日(一)

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表演说(1700)。

卡加利--加拿大央行总裁波洛兹在2016年经济展望活动上发表演说(1845)。

马德里--西班牙央行总裁林德在欧洲新闻社活动中发表演说(0700)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)

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