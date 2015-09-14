版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 08:53 BJT

《香港报摘》--信报9月14日

**头版头条**

--香港经济环境转坏，外围市况又不明朗，惟二手楼市频传高价成交之余，一手新盘亦销情畅旺，与整体大市脱节。发展局局长陈茂波昨日开腔提醒有意置业的市民，私楼市场已出现根本变化，未来供应相当多；而市场个别新盘楼价更低过二手单位，吁市民入市宜量力而为。

**其他**

--香港零售市道转差，零售商纷纷撤出旺区，经营时间廊的钟表商宝光实业 就认为本地零售生意仍「有得做」，只要业主愿意减租10%以上，不排除会重回旅游区一线地段。

--金管局修订电子银行的监管手册，为银行推行手机P2P（个人对个人）小额转账服务大开绿灯，除了银行业正蓄势待发之外，研发P2P服务已有一段时间的八达通，其行政总裁张耀堂透露，将按该指引重新审视P2P发展计划，然后向金管局提交有关计划建议，冀获批准后尽快推出服务。

--评级机构穆迪于2011年7月发表「红旗报告」，但于去年11月被证监会裁定违反持牌人守则，作出公开谴责及罚款2,300万港元，穆迪不服提出上诉，上诉案于上周六（12日）审结。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘

(整理 赵红梅; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐