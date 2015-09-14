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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 08:54 BJT

全球金市：金价在一个月低位附近徘徊，等待美联储会议

美联储周三将开始为期两天的政策会议，周四将发布声明。

围绕美联储加息时间的不确定性，今年打压金价。

有关中国经济成长放缓、经济数据良莠不齐和金融市场震荡的疑虑，升高了对美国升息时间的不确定性。预计美联储最早本月加息。

美国9月初消费者信心触及一年低点，8月生产者物价指数(PPI)持平，暗示经济小幅增长且通胀温和，这可能影响美联储政策会议的决定。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，9月8日止当周，对冲基金和资产管理机构的COMEX期金多仓降至三周低位。

美国和欧洲金币销售第三季激增，美国铸币局销售达到2013年金价重挫以来的高位，因为价格偏低及一系列市场震荡助燃零售买盘。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/李爽 审校 龚芳/张若琪)

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