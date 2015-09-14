中国新债：铁路总公司周二将招标发行150亿元固息债，期限10年和20年

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海9月14日 - 中国铁路总公司周一公告称，将于周二(15日)招标发行今年第六期150亿元人民币铁路建设债券(企业债)，其中10年期100亿元，20年期50亿元。
刊登在中国证券报的公告显示，明日招标新债采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为下午14:00-15:00。10年和20年期招标利率区间分别为3.41%-4.41%、3.81%-4.81%。
上述债券按年付息，起息日、缴款截止日和发行期均为周三(16日)，牵头主承销商为中银国际证券，联合主承销商包括国泰君安证券 、摩根士丹利华鑫证券、中信证券 、申万宏源证券 和国开证券。
本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和本期债券信用评级均为AAA。
根据国家发改委此前批复文件，今年1,500亿元铁路建设债券分期发行，应在批复文件下达后一年内发行完毕，所筹资金900亿元将用于北京至沈阳客运专线等83个铁路建设项目，600亿元用于装备购置。
发改委并称，中国铁路债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策将延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供担保。
债券信息网数据显示，不包括本次，今年以来铁路总公司已发行900亿元政府支持机构债，期限包括10年和20年。
铁路总公司2015上半年实现收入4,313.25亿元，税后利润为亏损88.2亿元，亏损幅度较上年同期的53.56亿元扩大逾六成。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同