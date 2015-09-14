版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 08:57 BJT

中国新债：铁路总公司周二将招标发行150亿元固息债，期限10年和20年

路透上海9月14日 - 中国铁路总公司周一公告称，将于周二(15日)招标发行今年第六期150亿元人民币铁路建设债券(企业债)，其中10年期100亿元，20年期50亿元。

刊登在中国证券报的公告显示，明日招标新债采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为下午14:00-15:00。10年和20年期招标利率区间分别为3.41%-4.41%、3.81%-4.81%。

上述债券按年付息，起息日、缴款截止日和发行期均为周三(16日)，牵头主承销商为中银国际证券，联合主承销商包括国泰君安证券 、摩根士丹利华鑫证券、中信证券 、申万宏源证券 和国开证券。

本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和本期债券信用评级均为AAA。

根据国家发改委此前批复文件，今年1,500亿元铁路建设债券分期发行，应在批复文件下达后一年内发行完毕，所筹资金900亿元将用于北京至沈阳客运专线等83个铁路建设项目，600亿元用于装备购置。

发改委并称，中国铁路债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策将延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供担保。

债券信息网数据显示，不包括本次，今年以来铁路总公司已发行900亿元政府支持机构债，期限包括10年和20年。

铁路总公司2015上半年实现收入4,313.25亿元，税后利润为亏损88.2亿元，亏损幅度较上年同期的53.56亿元扩大逾六成。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐