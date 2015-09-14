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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 08:57 BJT

中港个股：工商银行拟发行二级资本债券，规模将视市场情况等确定

路透香港9月14日 - 为缓解资本吃紧的压力，中国商业银行纷纷通过多途径缓解资本压力，中国以市值计最大银行--中国工商银行 周日晚间公布，计划发行二级资本债券。

工行公布，拟于9月14日开始债券路演陈述。债券发行金额将视乎市场情况及投资者兴趣而定。倘发行债券，拟把集资所得款项用于补充该行二级资本。

中国银行业不良资产反弹压力加大，为缓解资本吃紧的压力，商业银行纷纷通过发行优先股，或发行二级资本债扩张资本。工商银行2013年已公告发行了600亿元人民币固息二级资本债券，期限10年。（完） (记者 赵红梅；审校 曾祥进)

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