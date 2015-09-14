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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 09:01 BJT

《交易视点》10年台债有可能上弹并挑战跳空缺口1.29%--元大宝来证

路透台北9月14日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，目前台湾基本面未出现起色，但在股市回稳之下，公债殖利率不易出现先前跌势，加上FOMC会议变数及下周台湾央行理监事会议干扰，10年期公债筹码不稳定，殖利率有机会上弹来挑战跳空缺口1.29%，而5年券预期维持清淡等待台湾央行降息讯号出现。本周十年券104/12期 成交区间在1.17%~1.27%，五年券104/9期 则在0.73%~0.83%。

本周市场焦点绝对是周五凌晨的美国FOMC决议及记者会，尽管市场已经预期本次会议升息机率较低，在变数未厘清之前，美债长端将呈现区间震荡，而短端则较有压力。在经济数据方面，美国将公布零售销售、工业生产及CPI提供数据来判断FED是否具备升息的迫切性，日本与印尼央行利率决策也可看出，在亚洲市场动荡不安之下，日本与新兴国家以不同做法来因应。

美国上周最后一交易日公布消费者信心及PPI数据，消费者信心来到一年低点，显示在就业市场及房市表现亮眼，而消费者信心下降及通膨持续疲弱将使得FED升息之路增添变数，殖利率因此下滑，终场10年期公债收在2.1830%，较前一交易日上扬了4.44基点。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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