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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 09:03 BJT

国泰君安期货：中国期指持仓持续缩减，反弹动能明显减弱

以下内容节选自9月14日的《期货日报》：

近日，股指期货在横盘振荡整理，贴水明显收窄，但是持仓量和成交量萎缩。管理层继续维稳经济和股市，但是股市信心恢复仍需时日，场外资金处于观望当中。股指期货短期内缺乏持续大幅反弹的条件，回调压力有所加大。

　　自9月2日中金所推出更加严厉的管控措施以来，股指期货成交量和持仓量持续缩减，市场流动性下降明显。截至9月11日，沪深300、中证500和上证50股指期货持仓量分别降至47552手、14266手和20477手，成交量也分别降至上市以来的新低20147手、7693手和8187手。

　　期指成交量与持仓量之比大幅下降，不仅抑制了市场投机行为，同时明显抑制了市场套期保值的正常需求，值得市场深思和密切关注。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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