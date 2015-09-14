中国债市动态：现券收益率小降，经济不佳后市谨慎看多

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海9月14日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率小幅下行，利率互换则较上周五盘后交易时段略有上涨，但仍低于存款准备金率考核新规出台前位置。
交易员称，中国经济形势不佳对债市未来形成支撑，不过也因央行怎样通过降准等缓解资金外流压力，资金利率到底会落在何种水平，以及美联储加息等不确定因素存在，后市虽看多但心态谨慎。
上海一券商交易员表示，“基本面的数据大家都预期到了，符合预期，市场利率不会(容易)下去。下一步利率要是想下，就得等到货币市场利率打下去才可以。”
剩余期限近10年的国开行活跃券150210最新报价 在3.8100%/3.8050%，上日尾盘为3.8150%/3.8125%。
中国8月工业增速持续低位徘徊，投资增速创下近15年新低，再加上股市震荡冲击金融业增加值，都预示三季度经济增速破7%概率增大，保增长仍需全面发力。
至于利率互换，在上周五存准考核方法由时点改为平均后跌约5个基点(bp)基础上，今日早盘反弹2个bp左右，但仍低于当日正常收盘水平。
中国央行上周五表示，自9月15日起改革存款准备金考核制度，由现行的时点法改为平均法考核，预计基本不会对当前合理充裕的市场流动性造成影响。
在央行存准考核新规出台后，银行间货币市场隔夜回购 最新加权为1.8692%，七天期 为2.3516，二者较上日涨跌同幅度均不到1个bp。
另外，财政部上午招标续发行的两年期固息国债，中标收益率2.6457%，与2.7415%的边际中标收益率相差近10个bp，显示需求不佳，仅1.51倍的投标倍数也印证市场热情有限。
对此，交易员认为，两年期国债加权收益率与二级偏差不多，加之一直不是市场关注的主流品种，所以该结果对现券影响不大。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报98.690元人民币，较上日结算价小涨0.04%；10年期国债主力合约T1512 收报96.330元，较上日结算价亦升0.04%。
路透对72位分析师的访查显示，占微弱多数的分析师预计美联储将在9月16-17日的政策会议上加息。目前美联储指标利率为0-0.25%。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同