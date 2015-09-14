中国债市动态：现券收益率小降，经济不佳后市谨慎看多

路透上海9月14日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率小幅下行，利率互换则较上周五盘后交易时段略有上涨，但仍低于存款准备金率考核新规出台前位置。

交易员称，中国经济形势不佳对债市未来形成支撑，不过也因央行怎样通过降准等缓解资金外流压力，资金利率到底会落在何种水平，以及美联储加息等不确定因素存在，后市虽看多但心态谨慎。

上海一券商交易员表示，“基本面的数据大家都预期到了，符合预期，市场利率不会(容易)下去。下一步利率要是想下，就得等到货币市场利率打下去才可以。”

剩余期限近10年的国开行活跃券150210最新报价 在3.8100%/3.8050%，上日尾盘为3.8150%/3.8125%。

中国8月工业增速持续低位徘徊，投资增速创下近15年新低，再加上股市震荡冲击金融业增加值，都预示三季度经济增速破7%概率增大，保增长仍需全面发力。

至于利率互换，在上周五存准考核方法由时点改为平均后跌约5个基点(bp)基础上，今日早盘反弹2个bp左右，但仍低于当日正常收盘水平。

中国央行上周五表示，自9月15日起改革存款准备金考核制度，由现行的时点法改为平均法考核，预计基本不会对当前合理充裕的市场流动性造成影响。

在央行存准考核新规出台后，银行间货币市场隔夜回购 最新加权为1.8692%，七天期 为2.3516，二者较上日涨跌同幅度均不到1个bp。

另外，财政部上午招标续发行的两年期固息国债，中标收益率2.6457%，与2.7415%的边际中标收益率相差近10个bp，显示需求不佳，仅1.51倍的投标倍数也印证市场热情有限。

对此，交易员认为，两年期国债加权收益率与二级偏差不多，加之一直不是市场关注的主流品种，所以该结果对现券影响不大。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报98.690元人民币，较上日结算价小涨0.04%；10年期国债主力合约T1512 收报96.330元，较上日结算价亦升0.04%。