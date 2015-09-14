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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 09:17 BJT

国际油市：美国钻机数量下降支撑油价持稳，供应过剩仍带来压力

国际能源署(IEA)周五表示，低油价将迫使美国在内的非石油输出国组织(OPEC)产油国明年原油产量降幅创逾二十年来最大，重新平衡供应过剩的油市。

尽管如此，全球油市前景仍疲弱，因生产强劲的同时需求却迟滞，导致油市供过于求。

指标布兰特原油 持平于每桶48.16美元。

澳新银行(ANZ)表示，中东供应旺盛仍为供给面一大隐忧；而麦格理银行(Macquarie Bank)则指出，8月汽车销售下滑，压抑原油需求。

“(8月汽车)销售同比减少1.0%，略高于7月的下降0.8%，”但该行补充道，销售在年底之际可望回升。

科威特将10月对亚洲出口原油的官方售价(OSP)较9月每桶下调0.60美元，较阿曼/杜拜原油每桶贴水1.95美元，部份原因为供过于求及扞卫市场份额。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/龚芳; 审校 白云)

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