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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 09:19 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元买需良好，引发0.7100上方停止单

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* 澳元/美元在亚洲市场买兴旺盛，引发0.7100上方的停止单，进而升至0.7125

* 亚洲市场盘初风险资产获得良好买需，标准普尔指数期货上涨0.70%

* 澳元/美元站在20日均线切入位0.7121上方，为8月21日以来首见

* 下一道阻力位为0.7440/0.6892的50%回撤位0.7165 (完)

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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)

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