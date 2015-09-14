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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 09:21 BJT

期货日报：供应端持续收紧支撑铜价，沪铜波动区间为40000—42500元/吨

以下内容节选自9月14日的《期货日报》：

嘉能可宣布在未来18个月减产40万吨铜，受此影响，LME铜价自8月底4855美元/吨的6年低位反弹最高至5435美元/吨。国内部分大型冶炼厂宣布减产，涉及精铜产量预计在4万吨以上，供应端的削减支撑了期铜价格反弹。结合未来1—2月宏观面的表现以及消费的季节性改善，预计铜价呈振荡偏强格局，波动区间为40000—42500元/吨。

　　CRU在年初预计全球铜精矿产量增速为4.9%，ICSG预计为6.5%。但部分矿山因环保、暴雨、电力等导致增速放缓，部分新建项目因铜价低迷及环保等，延迟了投产时间，上半年铜精矿产量并未如预期出现大幅增长。下半年，铜精矿供应的不确定性仍大，如赞比亚电力短缺将继续困扰其矿山产出，Codelco重新设计Andina的扩张方案将花费2年时间，自由港旗下某铜矿开采率下降等。CRU将增速下调至2.5%，意味着今年铜精矿增量从年初的71万吨缩小至36万吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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