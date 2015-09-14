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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 09:20 BJT

期货日报：大连鸡蛋期货反弹空间有限，后期仍采取逢高做空策略

以下内容节选自9月14日的《期货日报》：

在整体经济处于下行周期，需求疲软的大背景下，近期，鸡蛋现货价格处于高位振荡。从往年蛋价同期走势、淘汰鸡及鸡苗价格、蛋鸡存栏及补栏、饲料成本角度分析，后期鸡蛋价格上涨空间有限。虽然期价贴水现货，但反弹空间有限，后期对鸡蛋1601合约仍采取逢高做空策略。

　　根据芝华数据，7月全国在产蛋鸡存栏量为11.48亿只，表明全国在产蛋鸡稳中有增，并未出现在产蛋鸡减少的迹象，也说明7—8月鸡蛋价格上涨不是在产蛋鸡总量减少导致的。而随着近期天气转凉，在产蛋鸡产蛋率随之回升，规模没有减少的在产蛋鸡的产蛋能力有望恢复，利空鸡蛋价格。而从补栏的角度来看，2015年3—5月的补栏量持续回升，根据4—5个月的开产周期算，这部分育雏鸡正常开产在7—10月。而由于7—8月份天气炎热，3—4月补栏的育雏鸡的产蛋能力没有显现。随着天气转凉，9—10月会成为3—5月补栏的育雏鸡的产能集中释放期，利空近月鸡蛋价格。6—7月天气炎热，不适合补栏，故补栏量有所减弱。但每月7000万—8000万只的补栏量仍然不容小觑，在11—12月的时间窗口，产能都会逐步释放，利空下半年鸡蛋价格。（完）

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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