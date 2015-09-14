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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 09:41 BJT

欧洲经济：德国财长朔伊布勒称单靠央行无法解决经济问题

路透柏林9月11日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周五表示，单靠货币政策无法解决全球经济问题。他并警告称，太多的流动性可能导致价格泡沫。

朔伊布勒避免提及欧洲央行，但他已多次对过度倚赖央行刺激举措发出警告。而此时欧洲央行正在为扩大1万亿欧元资产购买计划舖路。

“这不应该作为摆脱或者忽略必要行动、即结构性改革的方式，”他提到央行政策时表示。

“我们应该汲取上次危机的教训，”朔伊布勒在位于柏林的Atlantik-Bruecke协会表示。

被欧洲央行形容为令人失望的欧洲经济复苏难以获得动力。因此，欧洲央行可能推出新举措，而该央行在六个月前刚刚推出量化宽松政策。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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