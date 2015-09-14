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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 09:23 BJT

金瑞期货：郑商所易盛农期指数突破前期高点，短期冲高后将回落

以下内容节选自9月14日的《期货日报》：

　　上周，受大宗商品普遍上涨推动，易盛农期指数企稳反弹，周内上涨2.46%，收于1026.04点，突破前期高点1024.24点。

短期来看，菜粕和菜油偏弱运行，郑棉表现偏强，白糖在资金面推动的一波强势行情走完后，将回归振荡格局。易盛农期指数受上述品种走势影响，短期冲高后将回落至1010点一线，之后继续振荡运行。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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