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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 09:22 BJT

格林大华期货：传统工业旺季来临，上期有色金属指数阶段性反弹

以下内容节选自9月14日的《期货日报》：

空头回补使得上期所有色金属指数(IMCI)有所反弹，从底部的2165点涨至2340点，压力在2400点一线。短期内，影响有色金属价格的主要因素有两个：一是美联储会议对加息时间节点的认定；二是中国传统工业旺季中有色金属需求提升。

　　其一，本周的美联储议息会议将决定加息时点是在9月还是向后推迟。目前美国失业率已经达到美联储的预定目标，且通胀率的提高也可能在四季度体现。如果9月加息，那么短期内将对金融市场以及有色金属价格产生突发性利空。

　　其二，传统工业旺季带来的有色金属需求提升，将对有色金属价格产生向上的推动作用。有色金属价格有望在美联储加息节点确定后展开反弹，IMCI也将在中国需求恢复的提振下攀升，第一目标在2450点。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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