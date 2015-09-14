《香港报摘》--其他报纸重要消息9月14日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
**明报**
--点融网创始人Soul Htite（苏海德）透露在香港计划创下类似股票交易所的债务交易平台（Loan Exchange Market），他正筹备向本港申请，但香港尚未表态，已被新加坡当局抢先一步，表达明确的支持态度。
**星岛日报**
--内地教育机构争相赴港上市，四川民办教学机构德瑞教育，上周已向港交所 递交上市申请，独家保荐人为麦格理。
--顺丰速运与CEC国际 旗下759阿信屋联营的首间合作店于昨天正式开业，新店是由原来的“顺丰站”改装。顺丰速运香港区负责人黄建佳表示，公司计划于两个月内陆续有12家合作店开张，年内合共会开设30家合营店。
**苹果日报**
--汉能薄膜发电 谋转向海外市场东山再起，媒体报道，汉能股价虽然自5月暴泻后停牌至今，今夏已将目标转向中东、太平洋岛国及非洲等发展中国家，公司称已与约旦签订1GW太阳能及风力发电交易。
**东方日报**
--经历两个月股市波动，二手房交投冰封，加上美联储加息即将杀到，业主终脚软，纷劈低叫价冀尽快出货。现时十大屋苑中有七个入场费跌幅约2-8%。
**文汇报**
--香港发展局局长陈茂波昨日披露，正要求港铁 研究小蚝湾车厂上盖增建住宅。初步估计可建逾万个住宅单位，供数万人居住。另政府亦研究在大屿山与港岛之间建人工岛，填海面积约600-800公顷，预计人工岛可容纳40-70万人。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 张喜良)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同