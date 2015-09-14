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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 09:37 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息9月14日

**明报**

--点融网创始人Soul Htite（苏海德）透露在香港计划创下类似股票交易所的债务交易平台（Loan Exchange Market），他正筹备向本港申请，但香港尚未表态，已被新加坡当局抢先一步，表达明确的支持态度。

**星岛日报**

--内地教育机构争相赴港上市，四川民办教学机构德瑞教育，上周已向港交所 递交上市申请，独家保荐人为麦格理。

--顺丰速运与CEC国际 旗下759阿信屋联营的首间合作店于昨天正式开业，新店是由原来的“顺丰站”改装。顺丰速运香港区负责人黄建佳表示，公司计划于两个月内陆续有12家合作店开张，年内合共会开设30家合营店。

**苹果日报**

--汉能薄膜发电 谋转向海外市场东山再起，媒体报道，汉能股价虽然自5月暴泻后停牌至今，今夏已将目标转向中东、太平洋岛国及非洲等发展中国家，公司称已与约旦签订1GW太阳能及风力发电交易。

**东方日报**

--经历两个月股市波动，二手房交投冰封，加上美联储加息即将杀到，业主终脚软，纷劈低叫价冀尽快出货。现时十大屋苑中有七个入场费跌幅约2-8%。

**文汇报**

--香港发展局局长陈茂波昨日披露，正要求港铁 研究小蚝湾车厂上盖增建住宅。初步估计可建逾万个住宅单位，供数万人居住。另政府亦研究在大屿山与港岛之间建人工岛，填海面积约600-800公顷，预计人工岛可容纳40-70万人。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 张喜良)

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