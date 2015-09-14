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货币新闻 | 2015年 9月 14日 星期一 09:40 BJT

芝加哥期市：玉米价格触及一个月高位，农业部预测引发供应担忧

12月小麦期货 上涨0.88%至每蒲式耳4.88-1/2美元，为9月2日以来最高。小麦上周五收升1.46%。

农业部预计玉米产量为135.85亿蒲式耳，低于8月时预估的136.86亿。

农业部还调降了玉米单产产量，从每英亩168.8蒲式耳下调至167.5蒲式耳。分析师预估的玉米产量及平均单产分别为135.99亿蒲式耳及167.6蒲式耳。

大豆2015/16年结转库存调降了2,000万蒲式耳至4.50亿，反映出压炸商需求增加。2014/15年结转库存预估则从2.4亿降至2.1亿。

分析师预期2014/15年度及2015/16年度结转库存分别为2.23亿及4.15亿。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 488.50 3.50 +0.72% +2.20% 495.30 50

CBOT玉米 390.25 3.25 +0.84% +4.28% 376.86 69

CBOT大豆 877.75 3.50 +0.40% +0.43% 903.29 45

CBOT稻米 $12.80 -$0.03 -0.23% +1.03% $12.04 83

美国原油 $44.84 $0.21 +0.47% -2.35% $43.69 51

汇率

欧元/美元 $1.135 $0.001 +0.08% +0.64%

美元/澳元 0.712 0.003 +0.40% +0.68%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/戴素萍 审校 王丽鑫/杜明霞)

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