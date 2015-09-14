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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 09:26 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月14日

路透香港9月14日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7499港元      )
                                                                                                                                                      
 美股道琼工业指数周五收高102.69,或0.63%,报16433.09点.因投资人揣摩是否美国联邦储备理事会(FED                                                           
 /美联储)会在下周升息。                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
 公司名称            ADR代码   收盘价       涨跌幅       成交量     ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                      
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                    
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                
 中海油                       110.100   -2.59      25497             8.533      -0.44                                                                 
 中国铝业                       8.460   -1.28       8740             2.623       0.10                                                                 
 中国移动                      59.740    0.73     116810            92.596       1.14                                                                 
 中国人寿                      17.040   -1.67      70856            26.412       0.81                                                                 
 中石油                        74.430   -3.33      38559             5.768       0.32                                                                 
 中石化                        65.460   -0.37      49185             5.073       0.64                                                                 
 汇丰控股            <HSBC.K   39.120    0.15    1749345            60.635       0.31                                                                 
 中电信                        52.300    0.33       9945             4.053       0.83                                                                 
 中国联通                      13.440    0.98     109133            10.416       0.73                                                                 
 兖州煤业                       4.660   -2.71       9690             3.611      -0.24                                                                 
 华能国际                      45.530    2.43      12260             8.821       1.05                                                                 
 南方航空                      33.270    4.10      14414             5.157       0.33                                                                 
 东方航空                      28.880    6.80      19488             4.476       1.74                                                                 
 中芯国际                       4.450   -0.89       4279             0.690      -0.04                                                                 
 （完）

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