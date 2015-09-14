港报社评：特首地位何须拗，得民心得天下--经济日报9月14日

中联办主任张晓明指特首地位超然于三权之上，中央应是要在名义上彰显特首的权威性，惟此与现实政治格局存落差。特首要理顺施政推行政主导，更关键实是赢民意认受性。

特首超然三权外 中央彰示权威

近期趋平静的本港政坛再起涟漪，张晓明在周六出席一个基本法研讨会时指，特首地位在中央之下，但超然在行政、立法、司法三权之上，这番言论除惹公众热议，泛民主派议员更质疑此俨如特首权力毫无制约，等同「无王管」。惟张晓明的言论，应一定程度反映中央看法。

因对中央而言，中央拥有特首实质任命权，特首除是本港行政首长，更代表中央，故在名义上，特首有更特殊、崇高的宪制地位，并非与立法、司法「平起平坐」，香港政制非西方式三权分立，而是以特首为核心的行政主导体制。

然而，从港人认知以至实际政治操作上，特首权力并非毫无约束，而是受到立法与司法制衡。

就如立法机关方面，港府提出的重要法案，以至政府财政预算，都要获得立法机关通过才能实施，并非行政机关甚或特首就能说了算。且立法会更拥有弹劾特首的权力，凸显《基本法》赋予立法会制衡特首的角色。

至于司法机关除有权力覆核政府的政策与决策，行政机关须遵法院判决知所行止，终审法院首席法官更可根据《基本法》，在立法会授权下调查特首的违法、渎职行为，反映特首行使权力，并非超然于法律之外。

听民意赢民心 助落实行政主导

无论如何，相比执着于特首地位的名与实，特首要力推行政主导、理顺施政，更关键实是要赢取港人民心与信任，提高政治认受性。因得民心者才能得天下，才有更大政治能量调解社会纷争、平息争拗，为推动政策消除障碍。

就如一直奉行强势行政主导的新加坡，执政人民行动党在刚结束的大选大胜，致胜关键正是学会「笑」，在反对派步步进逼下，摒弃了令民众感到冰冷呆板又离地的精英主义，以谦卑态度聆听民意，并按民众意愿调整房屋、外劳等政策，令民众相信该党施政会以人民利益为依归，人民行动党才能在民众背书下，实行有名实具备的强势行政主导。

正因如此，若纠缠于特首地位是否在名义上超然于三权之上，实际上却与港人理解的客观政治操作有落差，徒添特首权力是否不受制约的政治争拗，横添香港不安。更关键实是特首须虚心纳谏，令施政更贴近民情，以赢取港人认同，如此才能更有效改善施政，落实行政主导。

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