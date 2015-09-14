港报社评：张晓明“特首超然论” 亦只具参考价值--信报9月14日

特首凌驾三权？公平一点说，中联办主任张晓明没有讲过「凌驾」，他的用语是「超然」，凌驾三权云云乃外界的解读。

张晓明前日出席《基本法》研讨会指出，香港特别行政区的政治体制是在中央政府直辖之下，实行以行政长官为核心的行政主导、行政与立法既互相制衡又互相配合、司法独立的政治体制。张晓明认为，三权分立是建立在主权国家完整权力形态基础上的政治体制，不适用于香港，香港回归前不是、回归后也不是实行三权分立，顶多只具参考价值。张晓明强调，「双首长」身份和「双负责制」使行政长官具有超然于行政、立法、司法三个机关之上的特殊法律地位，处于特区权力核心位置，在中央政府之下、特区三权之上起连结枢纽作用。

中央之下，三权之上，行政长官地位超然，如果将之理解为「特首凌驾三权」，甚至进一步推论为「梁振英等同封建皇帝」，未免是过于情绪化的反应。正如政务司司长林郑月娥所言，宪制上行政长官是双重问责，这并非新观点，《基本法》亦写明特首宪制地位，与三权之间的关系，有人为批评而批评，指张晓明的讲法令特首不用守法，是过分无限上纲，任何有常识的人都不会得出这个结论。

话虽如此，这不代表我们赞同张晓明的讲法，相反，我们认为他的「特首超然论」也只不过具参考价值，超然不超然乃纯粹属主观判断。首先，翻遍《基本法》也找不到「超然」两字。

其次，《基本法》清楚写明，特首受到立法和司法机关制衡，例如第七十三条规定：「如立法会全体议员的四分之一联合动议，指控行政长官有严重违法或渎职行为而不辞职，经立法会通过进行调查，立法会可委托终审法院首席法官负责组成独立的调查委员会，并担任主席。调查委员会负责进行调查，并向立法会提出报告。如该调查委员会认为有足够证据构成上述指控，立法会以全体议员三分之二多数通过，可提出弹劾案，报请中央人民政府决定。」再者，现行法例不容许特首等同封建皇帝不受约束，最佳例子是前任特首曾荫权正在接受廉政专员公署调查。

除此之外，不妨看看专家意见。基本法委员会副主任梁爱诗表明，《基本法》订明了特首地位，并且可以制衡特首权力。基本法委员会委员陈弘毅亦说，特首并无任何刑事豁免权，特首超越三权只属象征性。

政改方案被否决之后，原本绷得极紧的社会气氛稍趋缓和，加上国务院港澳办副主任冯巍来港与民主党会面，重铺沟通之路，中央似乎开始调整治港策略，泛民阵营亦希望沟通恒常化，为什么张晓明忽然抛出此势必挑动向奉三权分立为圭臬的港人神经的「特首超然论」？曾经在今年六月讲过「收声」不再谈论政改的他，为何又主动掀起争议？按他自己的解释：「我今天选了这样一个有争议性的议题，谈了以上同样可能引起争议的看法，主要是想以实际行动表明一点态度：在宣传推介《基本法》的过程中，不必回避争议。」

显而易见，张晓明在明知议题敏感，仍然要突出行政长官的特殊法律地位，用意是化解反对派利用三权分立的概念，事事与特首对着干的压力。问题是，若说三权分立只具参考价值，「特首超然论」何尝不也是只具参考价值？既然立法机关和司法机关毋须服从行政机关，《基本法》第八十五条规定，香港特别行政区法院独立进行审判，不受任何干涉，那么「地位超然」的意义或仅限于摆摆政治姿态而已。更何况，这种政治姿态不但无助于建立特首权威与民望，反而有机会进一步影响港人对「一国两制」的信心。

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